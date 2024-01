Rund 570.000 Menschen demonstrierten am Wochenende gegen Rechtsextremismus

Berlin: Das Innenministerium hat Zahlen zu den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am Wochenende veröffentlicht. Danach haben sich an den Aktionen in deutschen Städten am Freitag, Samstag und Sonntag insgesamt knapp 570.000 Menschen beteiligt, am Wochenende zuvor waren es fast doppelt soviele gewesen. SPD-Fraktionschef Mützenich begrüßte die Kundgebungen, der AfD-Fraktionsvorsitzende Chrupalla kritisierte sie. Es sei interessant, dass die Bevölkerung mit der Regierung auf die Straße gehe, von den wirklichen Problemen in diesem Land werde damit abgelenkt, sagte Chrupalla. Kommendes Wochenende soll es unter anderem ein Großkundgebung in Berlin geben. Auslöser waren Berichte über ein Geheimtreffen, bei dem Rechtsextreme, Mitglieder der Werteunion und AfD-Funktionäre über Massendeporationen von Migranten gesprochen haben sollen.

