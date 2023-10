Rund 5.000 Teilnehmer bei pro-palästinensischen Demo in München

München: In der bayerischen Landeshauptstadt sind am Nachmittag rund 5.000 Menschen auf die Straße gegangen, um für die Rechte der Palästinenser im Nahost-Konflikt zu demonstrieren. Die Teilnehmer forderten einen sofortigen Waffenstillstand. Zum Teil wurden auch deutliche Vorwürfe gegen Israel laut, so war auf Plakaten unter anderem von einem Genozid an Palästinensern die Rede. Laut Polizei blieb die Kundgebung aber weitgehend friedlich. Auch in anderen europäischen Städten kam es heute zu pro-palästinensischen Protestaktionen. In London drängten tausende Menschen auf eine umgehende Feuerpause. Auf Plakaten forderten sie zudem ein freies Palästina. In der französischen Hauptstadt skandierten Demonstranten "Gaza, Gaza, - Paris ist mit Dir".

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 19:15 Uhr