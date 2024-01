Rund 5.000 Bauern protestieren in Nürnberg

Nürnberg: Auf dem Volksfestplatz haben rund 5.000 Bauern gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung protestiert. Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Felßner, beharrte bei der Veranstaltung auf Steuervergünstigungen bei den landwirtschaftlichen Fahrzeugen sowie beim Agrar-Diesel ohne Kompromisse. Die Bauern hätten seit Jahren schon zu viele Kröten schlucken müssen, so Felßner. Er drohte mit einem heißen Januar, sollten die Forderungen der Bauern am kommenden Montag nicht erfüllt werden. Dann treffen sich Vertreter des Bauernverbandes mit Mitgliedern der Bundesregierung. Der bayerische Ministerpräsident Söder versprach den Bauern - so wörtlich - 100 Prozent Unterstützung. Er sagte wörtlich: "Die Maßnahmen müssen weg."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 14:00 Uhr