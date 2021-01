Rund 500 Airbus-Mitarbeiter müssen in Quarantäne

Das Wetter Gebietsweise Schnee, Tiefstwerte -9 bis -2 GradWetter neu

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts bewölkt und besonders im Osten noch Schnee. In der Nacht zunächst trocken; später im Westen etwas Schnee. Tieftswerte minus 9 bis minus 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Stark bewölk und gelegentlich Schnee. Höchstwerte minus 2 bis plus 3 Grad. In den Nächten Frost.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 17:00 Uhr