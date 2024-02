Rund 400 Menschen demonstrieren vor Spatenstich für Rüstungsfabrik

Celle: Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius werden zur Stunde im niedersächsischen Unterlüß erwartet. Sie nehmen dort am Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall teil. Dagegen haben vor Ort mehrere hundert Menschen demonstriert. Laut Polizeiangaben kamen etwa 300 Traktoren zu einer angemeldeten Kundgebung. Außerdem seien etwa 400 Demonstranten gekommen. Angesichts des großen Munitionsbedarfs wegen des Ukraine-Kriegs will Rheinmetall dort insbesondere die Produktion von 155-Millimeter-Artilleriegeschossen ausweiten. Rheinmetall will in den niedersächsischen Standort rund 300 Millionen Euro investieren.

