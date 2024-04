Rund 400 Augsburger bilden Menschenkette gegen Faschismus

Augsburg: Am Nachmittag haben in der schwäbischen Stadt rund 400 Menschen für Demokratie und gegen Rassismus demonstriert. Die Teilnehmer hielten sich an den Händen und zogen als lange Kette vom Rathausplatz aus durch die Innenstadt. Anschließend bildeten sie eine Menschenkette rund um das Rathaus. Aufgerufen zu der Aktion hatten verschiedene Organisationen wie Fridays for Future, Greenpeace und Augsburg gegen Rechts. Laut Polizei verlief die Kundgebung friedlich.

