Rund 3.000 Schulen sind wegen Corona nicht mehr im Regelbetrieb

Berlin: Rund 3000 Schulen in Deutschland unterrichten wegen Corona derzeit nicht mehr im Regelbetrieb. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf Zahlen aus 14 Bundesländern. Allein in Nordrhein-Westfalen befinden sich demnach Schülerinnen und Schüler an 552 Schulen in Quarantäne und werden digital unterrichtet. In Niedersachen sind es 347 Schulen, in Baden-Württemberg 273 und in Bayern 255. In Deutschland gibt es insgesamt rund 40.000 Schulen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.11.2020 02:00 Uhr