Rund 3.000 Menschen auf Kundgebung gegen "soziale Ungerechtigkeit" im Oberallgäu

Burgberg: Im Landkreis Oberallgäu haben rund 3.000 Menschen an einer Kundgebung gegen - so wörtlich - "soziale Ungerechtigkeit der Politik" teilgenommen. Laut Polizei waren auch 500 Fahrzeuge dabei - ein Großteil davon Traktoren. Die Veranstaltung wurde von Privatleuten organisiert, sie richtete sich gegen die Politik der Bundesregierung. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger sagte als Gastredner wörtlich: "Gegen eine verfehlte Ampel-Politik hilft am Ende nichts mehr. Die müssen abgewählt werden." Er forderte faire Wettbewerbsbedingungen für Landwirte, Gastronomen, Spediteure, Handwerker und allgemein den Mittelstand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 15:00 Uhr