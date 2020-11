Rund 300 Festnahmen in Belarus bei Protesten gegen Lukaschenko

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In Belarus haben Sicherheitskräfte bei der gestrigen Demonstration gegen Machthaber Lukaschenko etwa 300 Menschen festgenommen. Das Innenministerium erklärte am Vormittag, die Kundgebung in der Hauptstadt Minsk habe von Beginn an keinen friedlichen Charakter gehabt. So hätten Demonstranten einen selbstgebauten Sprengsatz eingesetzt. Auf Videos ist hingegen lediglich zu sehen, wie Sicherheitskräfte Blendgranaten in die Menschenmenge werfen, um sie auseinanderzutreiben. Auch Warnschüsse feuerten sie ab. Zehntausende sind gestern wieder durch Minsk gezogen, da ihrer Ansicht nach Präsident Lukaschenko bei den Wahlen vor knapp drei Monaten unrechtmäßig gewonnen hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 13:00 Uhr