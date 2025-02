Rund 30 000 Menschen demonstrieren in Berlin gegen Rechtsruck in der Politik

Berlin: In der Bundeshauptstadt sind Tausende von Menschen für Toleranz und Vielfalt auf die Straße gegangen. Laut Polizei beteiligten sich etwa 30 000 Menschen. Aufgerufen zu der Demo hatte die Initiative "Hand in Hand". Auch gestern haben Zehntausende gegen einen politischen Rechtsruck demonstriert. Die größte Kundgebung fand in Frankfurt am Main mit rund 15 000 Menschen unter dem Motto "Wähl Liebe und Demokratie statt Hass und Diskriminierung" statt. Die Christopher-Street-Day-Bewegung hatte zu den Protesten in rund 50 Städten aufgerufen. Auch in Bayern gab es mehrere Demonstrationen. Zur Kundgebung am Gärtnerplatz in München kamen laut Polizei rund 1200 Menschen.

