Rund 22 Millionen Menschen in den USA sind arbeitlos

16.04.2020 18:00 Uhr

Washington: In den USA melden sich immer mehr Menschen wegen der Auswirkungen des Corona-Virus arbeitslos. Laut dem US-Arbeitsministerium haben in der vergangenen Woche weitere 5,2 Millionen Menschen einen Antrag auf Hilfe gestellt. Damit summiert sich die Zahl der Arbeitslosen dort in den letzten vier Wochen auf rund 22 Millionen. Wirtschaftswissenschaftler rechnen in den USA im April mit einer Arbeitlosenquote von etwa 20 Prozent. Das wäre die höchste seit der sogenannten großen Depression in den 30er Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 18:00 Uhr