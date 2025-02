Rund 200.000 demonstrieren in München gegen Rechtsextremismus

München: Rund 200.000 Menschen beteiligen sich laut Polizei zur Stunde an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus auf der Theresienwiese. Das Bündnis "München ist bunt" hat zu der Veranstaltung unter dem Motto "Demokratie braucht Dich" aufgerufen und mit nur 75.000 Demonstranten gerechnet. Erwartet wird dort aber auch Protest gegen die Union. CDU und CSU hatten vergangene Woche in Kauf genommen, dass sich die AfD im Bundestag ihren Vorschlägen zur Migrationspolitik angeschlossen hat. Aber nicht nur in München wird heute gegen Rechtsextremismus demonstriert. Proteste gab und gibt es auch in Rosenheim, Nürnberg oder Bamberg. In Hannover folgten rund 25.000 Menschen einem Aufruf der Initiative "Omas gegen Rechts".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 15:00 Uhr