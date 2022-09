Rund 20.000 Schulen profitieren inzwischen vom "Digitalpakt"

IAEA bezeichnet Situation am AKW Saporischschja als "unhaltbar"

Wien: Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat sich angesichts der Kampfhandlungen in der Ukraine besorgt geäußert über den Zustand des Atomkraftwerks Saporischschja. Der Chef der Behörde Grossi bezeichnete die Situation vor Ort als unhaltbar. In einem Untersuchungsbericht spricht sich Grossi dafür aus, um das AKW eine nukleare Sicherheitszone einzurichten. Alle an dem Konflikt beteiligten Seiten müssten sich darauf einigen. Nur so könnten noch schwerere Schäden und der Austritt von Radioaktivität verhindert werden. In der vergangenen Woche waren Vertreter der IAEA zu dem Atomkraftwerk im Süden der Ukraine gereist, um die Sicherheitslage zu überprüfen. Rund um das AKW kommt es immer wieder zu Kämpfen. Gestern musste der letzte noch arbeitende Reaktor vom Netz genommen werden.

