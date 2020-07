Rund 2.000 Teilnehmer bei BlackLivesMatter-Demo in München

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstaddt hat es am Nachmittag wieder Proteste gegen Rassismus gegeben. Laut dem Veranstalter, der Bewegung "BlackLivesMatter Munich", versammelten sich auf der Theresienwiese rund 2.000 Menschen. Die Redner forderten, den Kampf für Gerechtigkeit nicht zu beenden. An die Politiker appellierten sie, sich gegen Rassismus zu engagieren. Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis gehen auch in Deutschland immer wieder Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2020 22:00 Uhr