Rund 200 Gäste müssen Hotel in Rimbach wegen eines Brandes verlassen

Rimbach: Am Abend ist in einem Hotel in der oberpfälzischen Ort ein Feuer ausgebrochen. Etwa 200 Gäste und Angestellte mussten in Sicherheit gebracht werden, sie kamen in einer benachbarten Schule unter. Dort ist für heute der Unterricht abgesagt. Sieben Menschen sind bei dem Brand leicht verletzt worden, drei von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht klar. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Keller des Hotels aus und griff dann auch auf das Erdgeschoss über. Der Sachschaden wird auf einen Millionenbetrag geschätzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 07:00 Uhr