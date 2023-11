Rund 17.000 Menschen bei pro-palästinensischer Demo in Düsseldorf

Düsseldorf: Rund 17.000 Menschen haben sich am Nachmittag an einer pro-palästinensischen Demonstration in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt beteiligt. Zwischenfälle gab es bisher nicht, laut Polizei gab es aber mehrere Anzeigen etwa wegen Volksverhetzung. Die Polizei greife konsequent und niederschwellig ein, sagte ein Polizeisprecher. In Berlin nahmen rund 6000 Menschen an einer pro-palästinensischen Kundgebung teil. Auch hier gab es bisher keine Vorfälle. Rund 1.400 Polizisten sind im Einsatz. Vor Beginn der Kundgebung wurden Schilder und Plakate auf verbotene Aussagen und Symbole überprüft.

