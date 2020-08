Rund 1.500 Menschen demonstrieren in Berlin gegen Corona-Politik

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Hauptstadt haben am Abend rund 1.500 Menschen gegen die deutsche Corona-Politik demonstriert. Die Unterstützer der Initiative Querdenken versammelten sich zu einer angemeldeten Kundgebung friedlich am Brandenburger Tor. Die Polizei musste aber mehrmals an die Teilnehmer appellieren, Abstand zu halten. Unterdessen dauert die juristische Hängepartie um die heutige Berliner Großkundgebung gegen die Corona-Auflagen an. Nachdem das Berliner Verwaltungsgericht das Demonstrationsverbot aufgehoben hat, berät zurzeit das Oberverwaltungsgericht über einen Einspruch der Polizei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 02:00 Uhr