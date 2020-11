Rund 150 gewaltbereite Islamisten in Bayern

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach dem islamistischen Anschlag in Wien sieht der bayerische Verfassungsschutz die Terrorgefahr im Freistaat nicht gebannt. Verfassungsschutzpräsident Körner sagte der "Nürnberger" Zeitung, Vorfälle wie in Wien seien auch in Bayern nicht gänzlich ausgeschlossen. Er verwies auf weitere Anschläge in jüngster Zeit, wie etwa in Paris, Nizza, Dresden und Waldkraiburg. Dem Verfassungsschutzpräsidenten zufolge gibt es im Freistaat aktuell etwa 150 gewaltbereite Islamisten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 03:00 Uhr