Rund 14 000 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 17.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut heute knapp 13.900 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Am Sonntag sind die vom RKI bekannt gegebenen Zahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Vor einer Woche war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen um rund 3.000 Fälle höher. Die Zahl der neu registrierten Todesfälle lag bei 445. Auch die gemeldeten Todeszahlen sind am Wochenende oft sehr niedrig. - Außenminister Maas hat derweil Erleichterungen bei den Corona-Beschränkungen für Geimpfte ins Spiel gebracht. Der "Bild am Sonntag" sagte Maas, Menschen, die die Corona-Impfung bereits erhalten haben, sollten früher als der Rest der Bevölkerung wieder Restaurants oder Kinos besuchen können. Es gehe dabei aber nicht um die Einführung von Privilegien, sondern um die Ausübung von Grundrechten, so der SPD-Politiker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 12:00 Uhr