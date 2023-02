Rund 10.000 Menschen versammeln sich bei Berliner Friedensdemo

Nachrichtenarchiv - 25.02.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Demonstration für Frieden in der Ukraine und gegen neue deutsche Waffenlieferungen hat den erwarteten Zulauf bekommen. Die Polizei sprach am Nachmittag von rund 10.000 Teilnehmern. Bislang gibt es keine größeren Zwischenfälle. Bei der Kundgebung ergriff auch die Linken-Abgeordnete Wagenknecht das Wort. Sie hat die Veranstaltung zusammen mit der Frauenrechtlerin Schwarzer initiiert. Wagenknecht warnte vor einer atomaren Eskalation des Ukraine-Kriegs. Zudem warf sie führenden deutschen Politikern vor, Russland ruinieren zu wollen. Wörtlich fügte sie hinzu: "Heute sollen deutsche Kampfpanzer wieder auf russische Soldaten schießen." Sie verlangte deshalb, wie kürzlich zuvor schon zusammen mit Schwarzer in einem veröffentlichten Papier, einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Auch führende AfD-Politiker hatten das Papier unterzeichnet und ihre Teilnahme an der Kundgebung angekündigt. Diese ist deshalb in der Bundespolitik umstritten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2023 16:00 Uhr