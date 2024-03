Rund 1000 Soldaten sollen Hafen für Gaza-Hilfen bauen

Washington: Für den Transport und Bau eines temporären Hafens für Hilfslieferungen an die Bevölkerung im Gazastreifen will das US-Militär rund 1000 Soldaten abstellen. Dies teilte das Pentagon mit. Die Truppen würden vor der Küste des Gebiets einen Pier bauen, an dem große Schiffe Lebensmittel und andere Hilfsgüter abladen könnten. Für den Bau rechnet das US-Verteidigungsministerium mit einer Dauer von zwei Monaten.

