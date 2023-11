Rund 1.000 Menschen nehmen an Pro-Palästinenser-Demo in München teil

München: In der Landeshauptstadt haben am Abend rund 1.000 Menschen an einer pro-palästinensischen Kundgebung teilgenommen. Laut Münchner Polizei versammelten sich die Demonstranten zunächst am Odeonsplatz und zogen dann zum Mariahilfplatz. Teilnehmer forderten einen Waffenstillstand. Die Organisatoren hatten im Vorfeld bekräftigt, keine rassistischen oder antisemitischen Schilder oder Parolen zu akzeptieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 20:00 Uhr