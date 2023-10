Rund 1000 Menschen demonstrieren in München Solidarität mit Israel

München: Am Münchner Odeonsplatz haben am Nachmittag rund Tausend Menschen für Israel demonstriert. Dabei kam es zu keinen nenneswerten Störungen. Die Menschen schwenkten israelische Flaggen und kleine Fähnchen. Das Motto lautete "Solidarität mit Israel - Gegen Terror, Hass und Antisemitismus". Redner war Münchens zweiter Bürgermeister Krause von den Grünen. Aufgerufen zu der Veranstaltung hatten mehrere Bündnisse, Parteien und Verbände. - In Nürnberg nahmen rund 700 Menschen an einer pro-palästinensichen Demonstration teil. Sie forderten unter anderem einen Waffenstillstand im Gaza-Streifen sowie humanitäre Hilfe für die dort lebende Bevölkerung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2023 03:00 Uhr