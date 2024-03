Rund 100 Hooligans prügeln sich am Buchloer Bahnhof

Buchloe: Am Bahnhof der Stadt im Ostallgäu hat es am Abend eine Massenschlägerei zwischen verfeindeten Fußball-Fangruppen gegeben. Laut Polizei warteten Hooligans aus Linz nach einem Spiel der österreichischen Bundesliga auf einen Zug mit Anhängern aus Lustenau, das eine Fanfreundschaft mit Augsburg pflegt. Beim Eintreffen kam es dann zur Auseinandersetzung zwischen etwa 100 Menschen, bei der auch Pyrotechnik gezündet wurde. Der Zug wurde dabei so schwer beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Der Bahnverkehr auf der Strecke musste vorübergehend eingestellt werden. Mehr als 60 Polizeistreifen waren im Einsatz. Jetzt wird unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 15:00 Uhr