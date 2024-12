Rumänier und Bulgaren werden im Schengenraum nicht mehr kontrolliert

Brüssel: Bürgerinnen und Bürger aus Rumänien und Bulgarien müssen bei Reisen in den Schengen-Raum nicht mehr kontrolliert werden. Das haben die EU-Innenminister einstimmig beschlossen. Damit fallen ab dem kommenden Jahr auch die Kontrollen an den Ländergrenzen weg. Bereits im vergangenen März wurden die Checks an den Luft- und Seegrenzen aufgehoben. Der Schengen-Raum umfasst alle EU-Staaten mit Ausnahme von Irland. Außerdem gehören Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein dazu. Personenkontrollen an den Binnengrenzen dieser Länder sind nicht nötig, werden in Ausnahmefällen aber gemacht.

