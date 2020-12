Rumänien wählt neues Parlament

Nachrichtenarchiv - 06.12.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bukarest: In Rumänien finden heute Parlamentswahlen statt. Im Vorfeld hatten Umfragen dabei ein uneinheitliches Bild gezeichnet: Dem Institut Imas zufolge lag die amtierende bürgerliche Regierungspartei PNL von Ministerpräsident Orban vorn, jüngste Erhebungen sehen die PNL und die sozialdemokratische Oppositionspartei PSD in etwa gleichauf. Experten erwarten eine geringe Wahlbeteiligung, obgleich Orbans Minderheitsregierung ein schlechtes Corona-Krisenmanagement vorgeworfen wird. In dem EU-Land mit 19 Millionen Einwohnern wurden bislang 500.000 Infektionen registriert. Etwa 12.000 Menschen starben an oder mit dem Corona-Virus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2020 07:00 Uhr