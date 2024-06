Rumänien und Slowakei gewinnen ihre EM-Auftaktspiele

Frankfurt am Main: Belgien hat bei der Fußball-EM einen Fehlstart hingelegt. Das Team von Trainer Tedesco unterlag Außenseiter Slowakei mit 0:1. Am Nachmittag hatte die Ukraine ihr Auftaktspiel gegen Rumänien mit 0:3 verloren. In Düsseldorf läuft die dritte Partie des Tages: Österreich spielt gerade gegen Frankreich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2024 21:30 Uhr