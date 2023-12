Rumänien und Bulgarien treten schrittweise Schengen-Raum bei

Brüssel: Bulgarien und Rumänien treten dem Schengenraum im kommenden Jahr vorerst teilweise bei. Die EU-Mitgliedsländer beschlossen einstimmig, zunächst die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen ab dem 31. März aufzuheben. Wie die spanische Ratspräsidentschaft am Abend mitteilte, wird über ein Datum für die Aufhebung der Kontrollen an den Landesgrenzen zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen begrüßte die Entscheidung. Dies sei ein historischer Moment für Bulgarien und Rumänien. Die beiden Länder sind seit 2007 EU-Mitgliedstaaten. Gegen eine Aufnahme in den Schengenraum hatte sich unter anderem Österreich lange gestemmt, mit Verweis auf die hohe Zahl irregulärer Migranten auf der sogenannten Balkanroute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 12:00 Uhr