Rumänien und Bulgarien treten Schengenraum bei

Brüssel: Rumänien und Bulgarien sind mit dem heutigen Ostersonntag dem Schengen-Raum beigetreten. Damit entfallen zunächst die Personenkontrollen an den internen Luft- und Seegrenzen, also an Flug- und Seehäfen. An den Landgrenzen werden Ausweispapiere dagegen vorerst weiter kontrolliert. Über die Aufhebung dieser Kontrollen soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Die EU-Länder hatten sich Ende Dezember auf den Schritt verständigt. Der Schengen-Raum soll uneingeschränkten Personenverkehr in Europa gewährleisten. Ihm gehören nun 25 der 27 EU-Mitgliedsländer sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 06:30 Uhr