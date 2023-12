Rumänien und Bulgarien treten Schengen-Raum vorerst teilweise bei

Brüssel: Der Schengen-Raum in Europa wächst. Die EU-Länder verständigten sich darauf, dass Rumänien und Bulgarien zunächst schrittweise beitreten. Das hat die spanische Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Demnach sollen die Personenkontrollen an den internen Luft- und Seegrenzen ab Ende März 2024 aufgehoben werden. Über die Aufhebung der Kontrollen an den Landesgrenzen soll später entschieden werden. Der Schengen-Raum soll uneingeschränkten Personenverkehr in Europa gewährleisten. Bisher gehörten ihm 23 der 27 EU-Mitgliedsländer sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz an.

