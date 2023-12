Rumänien und Bulgarien treten Schengen-Raum bei

Brüssel: Die EU-Länder haben sich darauf geeinigt, Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum aufzunehmen - allerdings mit Einschränkungen. Wie die spanische Ratspräsidentschaft auf der Plattform X mitteilte, sollen Personenkontrollen an den internen Luft- und Seegrenzen ab Ende März 2024 wegfallen. Ob sie auch an den Landgrenzen aufgehoben werden, darüber soll später entschieden werden. Die Aufnahme der beiden EU-Länder in den Schengen-Raum war bislang vor allem am Widerstand Österreichs gescheitert. Die Regierung in Wien hatte die Ablehnung damit begründet, dass zu viele unregistrierte Migranten ankämen. Der Schengen-Raum soll uneingeschränkten Personenverkehr in Europa gewährleisten. Bislang gehörten ihm 23 der 27 EU-Mitgliedsländer an, außerdem Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Rumänien und Bulgarien hatten seit 2011 auf den Beschluss gewartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 04:00 Uhr