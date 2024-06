Rumänien und Belgien im Achtelfinale der Fußball-EM

Frankfurt am Main: Bei der Fußball-Europameisterschaft haben es Rumänien und Belgien ins Achtelfinale geschafft. Den Rumänen reichte in Frankfurt gegen die Slowakei ein 1:1 - den Belgiern in Stuttgart ein 0:0 gegen die Ukraine. Die Slowaken sind als eine der besten drittplazierten Mannschaften weiter. Die Ukraine ist ausgeschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 20:00 Uhr