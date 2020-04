Rumänien stoppt Erntehelfer-Flüge nach Deutschland

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cluj: Der Krisenstab in Rumänien hat Flüge von Erntehelfern aus der Stadt Cluj nach Deutschland gestoppt. Zur Begründung hieß es nach Informationen unseres Korrespondenten, die örtlichen Behörden auf dem Flughafen hätten versagt. Vor dem Abflug von 1800 Erntehelfern gestern seien jegliche Regeln zum Schutz gegen Corona missachtet worden. Der rumänische Ministerpräsident Ludovic Orban hat die Entlassung des Flughafenchefs gefordert. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Flughafenleitung. Gestern waren die Erntehelfer mit Bussen aus ihren Heimatdörfern geholt und zum Flughafen transportiert worden. Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigten, dass die Menschen stundenlang eng beeinander in dichten Warteschlangen ausharren mussten. Nach BR-Informationen ist am Flughafen Nürnberg soeben ein Sonderflug mit Erntehelfern aus Bukarest gelandet. Die geplante Maschine aus Iasi soll am Abend ankommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 17:00 Uhr