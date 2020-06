Rumänien fordert mehr Schutz für Beschäftigte

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Corona-Ausbrüche in der Fleischindustrie hat Rumänien einen besseren Schutz für seine Staatsbürger in den Schlachthöfen gefordert. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten dort müssten dringend verbessert werden, sagte der rumänische Botschafter in Deutschland, Hurezeanu, der Funke-Mediengruppe. Sein Land erwarte, dass die Bundesregierung die geplanten Gesetze zur besseren Regulierung der Branche umsetze - das führe hoffentlich zu mehr Transparenz und mehr Verantwortung der Unternehmen. Laut Hurezeanu sind beim Schlachtbetrieb Tönnies etwa die Hälfte der Mitarbeiter Rumänen. Mehr als 1.550 Beschäftigte dort wurden inzwischen positiv auf Corona getestet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 06:00 Uhr