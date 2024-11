Rumänen wählen einen neuen Präsidenten

Bukarest: In Rumänien sind heute fast 19 Millionen Bürger aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Favorit ist Umfragen zufolge Ministerpräsident Marcel Ciolacu von der Sozialdemokratischen Partei. Allerdings dürfte keiner der insgesamt 14 Kandidaten in der ersten Runde die absolute Mehrheit erreichen. Deshalb dürfte es in zwei Wochen eine Stichwahl geben. In Rumänien bestimmt der Staatschef die Außen- und Sicherheitspolitik, ist Oberbefehlshaber der Armee und an der Kontrolle der Geheimdienste beteiligt. Am 1. Dezember soll das Parlament neu gewählt werden.

