Rukwied kündigt neue Bauernproteste an

Berlin: Kommende Woche drohen neue Proteste der Landwirte. Der Präsident des Deutsche Bauernverbands, Rukwied, sagte wörtlich: "Unsere Bauern sind enttäuscht, dass sie kein Gehör gefunden haben". Er bezieht sich damit auf die Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestages. Dieser brachte am Abend den Etat für 2024 auf den Weg und hielt dabei an den Kürzungen beim Agrardiesel fest. Rukwied kündigte nadelstichartige Aktionen an. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Höhepunkt der bisherigen Proteste war am Montag eine Demonstration in Berlin. Die Landwirte kämpfen um den Erhalt des subventionierten Agrardiesels. Die Bundesregierung will die Subvention schrittweise abschaffen

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 13:00 Uhr