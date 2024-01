Rukwied bezeichnet Teilnahme von Rechten an Bauerndemos als unerwünscht

Berlin: Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Rukwied, hat die Teilnahme rechter Gruppierungen an den Bauernprotesten kommende Woche für unerwünscht erklärt. "Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben", sagte Rukwied der "Bild am Sonntag". Unter Demokraten finde ein politischer Wechsel - wenn, dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt. Aktionen wie in Schlüttsiel schaden unseren politischen Anliegen, so Rukwied mit Blick auf den Vorfall vom Donnerstag, als Demonstranten an der Nordseeküste eine Fähre blockiert und Wirtschaftsminister Habeck am Aussteigen gehindert hatten. Dies hat eine Diskussion über die Protestkultur ausgelöst. Ab Montag wollen Bauern bundesweit mit Aktionen gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Geplant sind unter anderem Traktorkonvois und Straßenblockaden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 03:00 Uhr