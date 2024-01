Ruhige Nacht nach erneutem Vulkanausbruch in Island

Reykjavík: Nach dem erneuten Vulkanausbruch in Island ist die Nacht dort ruhig verlaufen. Wie die Zivilschutzbehörde des Landes mitteilte, trat aus der Erdspalte in der Nähe des Küstenortes Grindavik seit Stunden keine weitere Lava mehr aus, dafür aber aus einer Erdspalte die weiter nördlich liegt. Experten in Island können derzeit keine Prognose abgeben, wie sich die Lage weiter entwickelt. Gestern war etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavík entfernt ein Vulkan ausgebrochen. In Grindavik wurden durch die austretende Lava mehrere Häuser zerstört. Der Ort war zuvor evakuiert worden, als sich die Eruption mit einer Serie von Erdbeben angekündigt hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2024 12:45 Uhr