Ruheständler haben von der guten Wirtschaftsentwicklung profitiert

Messerangreiferin war Schweizer Polizei als Dschihadistin bekannt

Zürich: Nach der gestrigen Messerattacke in der Schweiz hat die Polizei Details über die festgenommene Frau bekannt gegeben. Die Verdächtige war den Ermittlern demnach seit drei Jahren als Islamistin bekannt. Die 28-Jährige hat laut Polizei gestern in einem Kaufhaus in Lugano im Kanton Tessin zwei andere Frauen verletzt. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, ob es sich dabei um einen Terroranschlag handelt. Die Schweiz wurde bisher von schweren islamistischen Attentaten verschont - anders als andere europäische Nachbarn wie Frankreich, Österreich und Deutschland. Den Angaben zufolge hatte sich die Frau vor Jahren in einen dschihadistischen Kämpfer verliebt und versuchte, zu ihm zu reisen. An der türkisch-syrischen Grenze sei die Frau gestoppt, in die Schweiz zurückgeschickt und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Seither geriet sie nicht mehr ins Visier der Ermittler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 16:00 Uhr