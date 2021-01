Rufen nach härterem Lockdown mehren sich

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den Bund-Länder-Beratungen über weitere Corona-Restriktionen hat Saarlands Ministerpräsident Hans von der CDU eine Diskussion über verschärfte Auflagen ohne Tabus gefordert. Über weitere Ausgangssperren, Ausweitung des Homeoffice und das Tragen von FFP2-Masken müsse ohne Denkverbote diskutiert werden, forderte er in der "Rheinischen Post". Auch Unionsfraktionschef Brinkhaus sprach sich für eine Ausweitung des Lockdowns aus. Jetzt lieber einmal richtig - anstatt eine Endlosschleife bis in den Sommer hinein, so Brinkhaus. Vor allem die hohe Ansteckungsrate neuer Coronavirus-Varianten sei beunruhigend. Der Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen, Feld, warnte vor einer Überreaktion. Aus seiner Sicht ist eine Verlängerung des Lockdown wohl unvermeidlich. Aber die Politik müsse aufpassen, dass sie nicht in Aktivismus abdrifte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 07:00 Uhr