Rufe nach mehr Geld für die Bundeswehr werden lauter

Ukraine fordert mehr deutsche Hilfe

Berlin: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, hat weitere Hilfen von Deutschland gefordert. Die Ukraine erwarte, dass die angekündigten Waffenlieferungen nur der erste Schritt sei, um den Krieg des russischen Präsidenten Putin abzuwehren, so Melnyk in der "Welt am Sonntag". Sein Land hoffe, dass die Bundesregierung in den nächsten Tagen und Wochen mit weiteren Verteidigungswaffen helfe. Die Ukraine forderte außerdem, ALLE russische Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen und nicht nur einige, sowie den Import von Rohstoffen aus Russland zu stoppen. Nur dadurch, so der ukrainische Botschafter, könne die Finanzierung des - so wörtlich - wahnsinnigen Feldzugs trockengelegt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 11:00 Uhr