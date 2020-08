Rufe nach internationalen Ermittlungen in Beirut werden lauter

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Nach den gewaltigen Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt mehren sich im Land die Rufe nach einer internationalen Untersuchung der Katastrophe. Führende Oppositionsvertreter erklärten, man habe kein Vertrauen in die herrschende Clique. Frankreichs Präsident Macron sagte bei einem Besuch in Beirut, französische Experten seien auf dem Weg in den Libanon und sollten Hilfe für die Ermittlungen bringen. Macron sprach von einer historischen Verantwortung der politischen Führung im Libanon und einer umfassenden Krise, deren erstes Opfer das libanesische Volk sei. Aufgebrachte Menschen forderten Unterstützung beim Sturz der amtierenden Regierung. Bei den verheerenden Explosionen in Beirut sind mindestens 145 Menschen ums Leben gekommen - unter ihnen auch eine Angehörige der deutschen Botschaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 17:00 Uhr