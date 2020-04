Rufe nach Exit-Plan werden lauter

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Politik werden die Rufe lauter, einen Plan für den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen aufzustellen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet deutete an, es werde viele, kleine, vorsichtige Schritte geben. In einer Osteransprache sagte er am Abend wörtlich: "Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt." Die Entwicklungen der vergangenen Tage seien ermutigend. Ein von ihm berufener Expertenrat hat Vorschläge für die Lockerungen erarbeitet. FDP-Chef Lindner sprach sich dafür aus, den Plan aus NRW zur Blaupause für ganz Deutschland zu machen. Der Städte- und Gemeindebund und die fünf Wirtschaftsweisen halten dagegen ein regional unterschiedliches Vorgehen für sinnvoll. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat gestern davor gewarnt, die Beschränkungen zu früh aufzuheben. Wer zu früh lockert, riskiere einen Rückfall.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 23:00 Uhr