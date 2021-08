Rufe nach Ende von kostenlosen Schnelltests werden lauter

Nachrichtenarchiv - 31.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Immer mehr Politiker fordern, die kostenlosen Corona-Schnelltests abzuschaffen. So sagte Finanzminister Scholz den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Corona-Tests sollten kostenpflichtig werden, sobald sich alle hätten impfen lassen können. Ähnlich äußerte sich in der ARD der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann. Man müsse damit rechnen, die Tests selbst zu zahlen, wenn man auf das Impfangebot verzichte. Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther sprach sich dafür aus, die Corona-Tests so schnell wie möglich kostenpflichtig zu machen. In der "Welt" forderte er, die Bundesregierung solle bereits in der kommenden Woche ein konkretes Datum für die Umstellung festlegen. Das Gesundheitsministerium bestätigte, dass es bereits seit längerem entsprechende Überlegungen gibt. Der genaue Zeitpunkt müsse noch festgelegt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2021 23:00 Uhr