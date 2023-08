Rufe nach deutschen Marschflugraketen für die Ukraine weden lauter

Berlin: In die Diskussion über eine Lieferung von deutschen Marschflugraketen an die Ukraine kommt Bewegung. Die SPD-Vorsitzende Esken schließt einen solchen Schritt nicht mehr aus. Alleingänge werde es aber nicht geben, sagte sie. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann von der FDP, erklärte, die Ukraine brauche diese Raketen dringend. Aus ihrer Sicht ist es völkerrechtskonform, dass die Ukraine auch präventiv zuschlagen kann, wenn sie weiß, woher sie angegriffen wird. Auch der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter forderte eine zügige Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine. Nach Medienberichten prüft die Bundesregierung diese Möglichkeit gerade. Wie eine Regierungssprecherin mitgeteilt hat, gibt es allerdings derzeit keinen neuen Sachstand mitzuteilen. Man konzentriere sich auf schwere Artillerie, auf gepanzerte Fahrzeuge und auf Luftverteidigungssysteme, erklärte sie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2023 12:15 Uhr