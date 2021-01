Rufe nach Amtsenthebung von Trump werden lauter

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach dem Angriff auf das US-Kapitol durch Trump-Anhänger fordern immer mehr Politiker in den USA die Absetzung des noch amtierenden Präsidenten. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, rief den amtierenden US-Vizepräsidenten Pence auf, sich um eine Amtsenthebung zu bemühen. Trump sei gefährlich und dürfe nicht länger im Amt bleiben. Der Anführer der Demokraten im US-Senat, Schumer, sagte, Trump müsse aus dem Amt entfernt werden. Beide verlangten, Pence solle sich auf einen Artikel in der Verfassung berufen, der die Absetzung des Präsidenten wegen Amtsunfähigkeit ermöglicht. Auch in den eigenen Reihen wächst der Druck auf Trump. Der republikanische Gouverneur von Maryland, Hogan, sagte, es sei klar, dass Amerika besser dran wäre, wenn der Präsident zurücktreten oder aus dem Amt entfernt würde. Er nannte die Vorfälle am Kapitol einen schamlosen Angriff auf die Demokratie. Hunderte Trump-Anhänger hatten gestern das Kapitol in Washington gestürmt. Trump hatte sie zuvor bei einer Kundgebung dazu angestachelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 22:00 Uhr