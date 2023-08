Ruf nach grundlegenden Reformen des Mindestlohns wird lauter

Kurzmeldung ein/ausklappen Kritik an Faesers Abschiebeplänen aus der SPD

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser stößt wegen ihrer Vorschläge, die Abschiebepraxis zu verschärfen, in den eigenen Reihen auf Kritik. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft „Migration und Vielfalt“ in der SPD, Aziz Bozkurt, hat der „Stuttgarter Zeitung“ gesagt, damit würde es keinesfalls mehr Abschiebungen geben, aber es stellten sich schwierige humanitäre Fragen. Speziell die Ausweitung des Ausreisegewahrsams von zehn auf 28 Tage und die Ausdehnung der Polizeibefugnisse seien „aus sozialdemokratischer Sicht mehr als schwierig“, so Bozkurt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU wirft Faeser dagegen vor, zu langsam und zu zögerlich zu handeln. Die Kommunen seien am Limit, so Wüst, trotzdem verschenke die Bundesregierung wertvolle Zeit. Statt Konsequenz gebe es nur Diskussionspapiere.

