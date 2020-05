Ruf nach Aufhebung von Grenzkontrollen wird lauter

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Das Bundeskabinett berät heute über die Zukunft der Grenzkontrollen. Es wird erwartet, dass Bundesinnenminister Seehofer Lockerungen vorschlagen wird, aber kein komplettes Ende der Kontrollen. Auch die Europäische Kommission will heute ihre Empfehlungen veröffentlichen. Einem Beschlussentwurf zufolge sollen die Grenzkontrollen demnach zunächst in Gegenden abgeschafft werden, in denen es eine vergleichbar günstige Entwicklung der Corona-Fallzahlen beiderseits der Grenze gibt. Führende europäische Konservative haben Kommissionspräsidentin von der Leyen aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass sowohl die Grenzkontrollen als auch Quarantänevorschriften nach dem 15. Mai aufgehoben werden. Deutschland und Österreich haben bereits vereinbart, dass heute weitere Übergänge für Pendler geöffnet werden. Mit Blick auf die Reisebranche zeigt sich EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni unterdessen zuversichtlich. Man werde definitiv im Sommer eine Touristensaison haben, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen, sagte Gentiloni der "Süddeutschen Zeitung".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.05.2020 02:00 Uhr