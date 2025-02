Rütte ruft erneut zu höheren Verteidigungsausgaben auf

Brüssel: Nato-Generalsekretär Rutte ruft die Mitgliedsstaaten erneut zu höheren Verteidigungsausgaben auf. Vor allem Kanada und die Länder in Europa müssten deutlich mehr investieren, so Rutte vor einem Vereidigungsministertreffen in Brüssel. Aber: Die Verbündeten seien schon auf dem richtigen Weg: Im vergangenen Jahr hätten die Nato-Länder in Europa und Kanada 485 Milliarden US-Dollar in Verteidigung investiert - fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit erfüllen nun zwei Drittel der Nato-Mitglieder die Vorgabe, mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. US-Präsident Trump hatte kürzlich sogar fünf Prozent gefordert.

