Rüstungsexporte von rund drei Milliarden Euro an Ukraine genehmigt

Berlin: Die Regierung hat in diesem Jahr bislang Rüstungsexporte im Wert von rund 3,3 Milliarden Euro an die Ukraine genehmigt. Laut Bundeswirtschaftsministerium war das Land den vorläufigen Zahlen zufolge damit Hauptempfänger. Im selben Zeitraum 2022 seien Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter im Wert von rund 775 Millionen Euro an die Ukraine genehmigt worden, nachdem Russland am 24. Februar in das Nachbarland einmarschiert war. An zweiter und dritter Stelle der deutschen Rüstungsexporte folgen laut Ministerium Ungarn und die Vereinigten Staaten. Insgesamt wurden demnach Genehmigungen im Wert von knapp 8,8 Milliarden Euro erteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 16:00 Uhr